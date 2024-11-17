Україна повинна миттєво відповісти на "наїзд" Ілона Маска

Президент України Володимир Зеленський: “США не мають тиснути на нас “сидіти й слухати” за столом переговорів… Ми – незалежна країна”.

Президент України Володимир Зеленський: “США не мають тиснути на нас “сидіти й слухати” за столом переговорів… Ми – незалежна країна”.

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Ілон Маск (наближений зараз до обраного Президента США бізнесмен, який задля своєї вигоди дуже хотів би стати реальним, а не бюрократичним "фасадним” посередником між російським очільником і обраним Президентом США): "У нього чудове почуття гумору…”

Мене навряд чи можна назвати "фаном” Володимира Зеленського, але по факту – образа діючого Президента України – це плювок і в мій бік.

Впевнений: потрібна миттєва реакція на цей несправедливий "наїзд”, не зважаючи на наближеність Ілона Маска до Дональда Трампа. Промовчати не вийде – будуть погані наслідки.

Як це зробити? У нас сьогоднішній владний істеблішмент заявляє, що вони найкращі в цих інформаційних іграх. Їм і карти в руки.

Я свою чітку позицію заявив.

І ще одне важливе зауваження: Ілон Маск не розуміє українців. Від слова - зовсім.

Хтось йому має пояснити, чим російський цар відрізнявся від українського Гетьмана і чим московські бояри відрізнялися від козацької ради… А ще нагадати історично свіжий приклад українського Майдану 2014 року, коли, попри всі дії й рішення політиків, саме активна частина народу України всіх національностей зруйнували всякі "договорняки” й поставила вимоги, які реалізувалися.