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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
17 листопада 2024, 12:14

Україна повинна миттєво відповісти на "наїзд" Ілона Маска

17 листопада 2024, 12:14
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Президент України Володимир Зеленський: “США не мають тиснути на нас “сидіти й слухати” за столом переговорів… Ми – незалежна країна”.
Президент України Володимир Зеленський: “США не мають тиснути на нас “сидіти й слухати” за столом переговорів… Ми – незалежна країна”.
x.com/elonmusk
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Ілон Маск (наближений зараз до обраного Президента США бізнесмен, який задля своєї вигоди дуже хотів би стати реальним, а не бюрократичним "фасадним” посередником між російським очільником і обраним Президентом США): "У нього чудове почуття гумору…”

Мене навряд чи можна назвати "фаном” Володимира Зеленського, але по факту – образа діючого Президента України – це плювок і в мій бік.

Впевнений: потрібна миттєва реакція на цей несправедливий "наїзд”, не зважаючи на наближеність Ілона Маска до Дональда Трампа. Промовчати не вийде – будуть погані наслідки.

Як це зробити? У нас сьогоднішній владний істеблішмент заявляє, що вони найкращі в цих інформаційних іграх. Їм і карти в руки.

Я свою чітку позицію заявив.

І ще одне важливе зауваження: Ілон Маск не розуміє українців. Від слова - зовсім.

Хтось йому має пояснити, чим російський цар відрізнявся від українського Гетьмана і чим московські бояри відрізнялися від козацької ради… А ще нагадати історично свіжий приклад українського Майдану 2014 року, коли, попри всі дії й рішення політиків, саме активна частина народу України всіх національностей зруйнували всякі "договорняки” й поставила вимоги, які реалізувалися.

Дональд Трамп США політика Ілон Маск дипломатія
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