Украина должна мгновенно ответить на "наезд" Илона Маска

Президент Украины Владимир Зеленский: "США не должны давить на нас "сидеть и слушать" за столом переговоров... Мы - независимая страна".

Президент Украины Владимир Зеленский: "США не должны давить на нас "сидеть и слушать" за столом переговоров... Мы - независимая страна".

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Илон Маск (приближенный сейчас к избранному Президенту США бизнесмен, который ради своей выгоды очень хотел бы стать реальным, а не бюрократическим "фасадным" посредником между российским руководителем и избранным Президентом США): "У него прекрасное чувство юмора…" Меня вряд ли можно назвать "фаном" Владимира Зеленского, но по факту – оскорбление действующего Президента Украины – это плевок и в мою сторону. Уверен: нужна мгновенная реакция на этот несправедливый "наезд", несмотря на приближенность Илона Маска к Дональду Трампу. Как это сделать? У нас сегодняшний властный истеблишмент заявляет, что они самые лучшие в этих информационных играх. Я свою четкую позицию заявил. И еще одно важное замечание: Илон Маск не понимает украинцев. Кто-то ему должен объяснить, чем российский царь отличался от украинского Гетмана и чем московские бояре отличались от казацкого совета… А еще напомнить исторически свежий пример украинского Майдана 2014 года, когда, несмотря на все действия и решения политиков, именно активная часть народа Украины всех национальностей разрушили всякие "договорняки" и требования, которые реализовались.

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