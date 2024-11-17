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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
17 ноября 2024, 12:14

Украина должна мгновенно ответить на "наезд" Илона Маска

17 ноября 2024, 12:14
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Президент Украины Владимир Зеленский: "США не должны давить на нас "сидеть и слушать" за столом переговоров... Мы - независимая страна".
Президент Украины Владимир Зеленский: "США не должны давить на нас "сидеть и слушать" за столом переговоров... Мы - независимая страна".
x.com/elonmusk
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Илон Маск (приближенный сейчас к избранному Президенту США бизнесмен, который ради своей выгоды очень хотел бы стать реальным, а не бюрократическим "фасадным" посредником между российским руководителем и избранным Президентом США): "У него прекрасное чувство юмора…"

Меня вряд ли можно назвать "фаном" Владимира Зеленского, но по факту – оскорбление действующего Президента Украины – это плевок и в мою сторону.

Уверен: нужна мгновенная реакция на этот несправедливый "наезд", несмотря на приближенность Илона Маска к Дональду Трампу.

Как это сделать? У нас сегодняшний властный истеблишмент заявляет, что они самые лучшие в этих информационных играх.

Я свою четкую позицию заявил.

И еще одно важное замечание: Илон Маск не понимает украинцев.

Кто-то ему должен объяснить, чем российский царь отличался от украинского Гетмана и чем московские бояре отличались от казацкого совета… А еще напомнить исторически свежий пример украинского Майдана 2014 года, когда, несмотря на все действия и решения политиков, именно активная часть народа Украины всех национальностей разрушили всякие "договорняки" и требования, которые реализовались.

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