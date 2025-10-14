11:15  14 жовтня
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
14 жовтня 2025, 10:17

Коротко про Томагавки

14 жовтня 2025, 10:17
Росіяни зробили кілька істеричних заяв про Томагавки: Мєдвєдєв всіх лякав брудною бомбою, а Пєсков – зупинився за крок від Третьої світової 
Росіяни зробили кілька істеричних заяв про Томагавки: Мєдвєдєв всіх лякав брудною бомбою, а Пєсков – зупинився за крок від Третьої світової 
Фото: з відкритих джерел
Отже, якщо коротко, що це означає:

1. Якщо ми йдемо за аналогією з усіма попередніми подіями, дозвіл американців на певний тип зброї, відкриває можливість отримання європейських аналогів (в цьому конкретному випадку мова
теоретично може йти про Тауруси).

2. Росіяни абсолютно праві, коли говорять, що Томагавки навряд чи можуть змінити хід війни на полі бою. Але Томагавки, які не зможе зупиняти російське ППО, створюють загрозу того, що Україна може, як мінімум, частково зупинити експорт російської нафти. Протягом місяця Україна нанесла два удари по портам Усть-Луг та Приморськ, а також по перекачувальним станціям. Це, схоже, була демонстрація того, що американці можуть зняти заборону на удари по цим об'єктам (наголошую, не зняли, а можуть зняти).

3. Україна, звичайно при цьому дуже ризикує, адже це призведе до масованих ударів по експортній інфраструктурі портів Великої Одеси.

4. При цьому в Вашингтоні, схоже вважають, що страх отримання Томагавків, може працювати сам по собі. Зрештою, Томагавки – це не тільки і не стільки про Україну, скільки попередження: спробуєте щось зробити в воєнному плані з країнами НАТО, як мінімум, отримаєте знищення всієї інфраструктури нафтового експорту. І, повторюся, росіяни знають, що нічого тут не зможуть протиставити.

5. Я залишаюся на позиціях, що РФ не може зараз розпочинати війну з країнами НАТО. Вони до цього не готові, що опосередковано показує комплементарність заяв Путіна щодо Трампа (на Валдаі він 7 разів згадав Президента США).

6. Поки історія про Томагавки – це частина гібридної війни США проти Росіі по примушуванню до переговорів.

7. На жаль, росіяни спробують розігрувати гру: ми не нападаємо на НАтО, а ви (американці) поки даєте нам (росіянам) можливість воювати в Україні. Тому формула "переговори після припинення вогню" залишається нашою головною ціллю.

