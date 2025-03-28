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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
28 березня 2025, 12:30

Повний провал мрій: Путін зірвав процес і вийшов із переговорів

28 березня 2025, 12:30
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Путін вийшов із переговорів. Точніше, імітація переговорів ще буде відбуватися. Але переговори вже, практично, зірвані
Путін вийшов із переговорів. Точніше, імітація переговорів ще буде відбуватися. Але переговори вже, практично, зірвані
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Путін розпочав вихід з переговорів в Ер-Ріяді, але вчорашні заяви про те, як він роздушить Україну і введе управління ООН, просто прискорили процес зняття масок. Отже, що змусило Путіна прискорити процеси?

Два дні тому я вже писав про три речі, які важливі для Путіна:

- він вважає, що в ході літньої кампанії він зможе суттєво покращити воєнні позиції. Як на мене - це ілюзія, але він все більше живе в ілюзіях;

- він не готовий до переходу до мирного життя. Не готовий особисто через повний провал тих мрій, які його штовхнули в 2022 до повномасштабного вторгнення (провал історичної місії). Не готовий через страх перед тим, як себе поведе еліта, яка боїться Путіна, але вже живе в логіці постпутін. Він боїться також і реакції ура-патріочноі меншості (30-35% населення), яке не має вождів, але може стати кістяком озлобленості на Путіна.

- судячи з усього, Путін повірив: що б там не сталося, Трамп не зможе розпочати нафтову війну з РФ по частковому витісненню російської нафти зі світових ринків нафти. Окрім того, Путін вважає, що завдяки КНДР, можливо, Ірану та ряду інших теоретично можливих точок напруги, він буде потрібен і Трампу і Сі під час переговорів Китай-США.

Тепер щодо війни. Ми практично увійшли в новий цикл війни, де наступне переговорне вікно можливостей може відкритися не раніше кінця осені.

Чи можливе все-таки повернення до переговорів зараз? Як на мене, вірогідність мінімальна. Путін виставляє такі вимоги, які просто неможливо виконати.

Якою буде реакція США? Ще деякий час переговори будуть іти за інерцією. А далі, три варіанти:

1. Трамп заплющує очі на все це і тисне на Україну (вірогідність низька);

2. Трамп в тій чи іншій формі підтримує Україну, не дотискає Росію і переключається на щось інше.

3. Трамп підтримує Україну, включається в витіснення Росії з нафтового ринку світу, хоч і переключається на щось інше.

Який варіант виграє, залежить від того, як ми спільно з європейцями спрацюємо. Зараз, головними переговорами можуть стати не переговори Украіна-Росія-США, Україна-ЄС-США.

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