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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
28 марта 2025, 12:30

Полный провал мечтаний: Путин сорвал процесс и вышел из переговоров

28 марта 2025, 12:30
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Путин вышел из переговоров. Вернее, имитация переговоров еще будет происходить. Но переговоры уже практически сорваны
Путин вышел из переговоров. Вернее, имитация переговоров еще будет происходить. Но переговоры уже практически сорваны
иллюстративное фото: из открытых источников
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Путин начал выход с переговоров в Эр-Рияде, но вчерашние заявления о том, как он раздавит Украину и введет управление ООН, просто ускорили процесс снятия масок. Итак, что заставило Путина ускорить процессы?

Два дня назад я уже писал о трех вещах, которые важны для Путина:

– он считает, что в ходе летней кампании он сможет существенно улучшить военные позиции. Как по мне – это иллюзия, но он все больше живет в иллюзиях;

– он не готов к переходу к мирной жизни. Не готов лично из-за полного провала тех мечтаний, которые его толкнули в 2022 году к полномасштабному вторжению (провал исторической миссии). Не готов из-за страха перед тем, как себя поведет боящаяся Путина элита, но уже живущая в логике постпутин. Он боится также и реакции ура-патриочного меньшинства (30-35% населения), не имеющего вождей, но может стать остовом озлобленности на Путина.

- судя по всему, Путин поверил: что бы то ни произошло, Трамп не сможет начать нефтяную войну с РФ по частичному вытеснению российской нефти с мировых рынков нефти. Кроме того, Путин считает, что благодаря КНДР, возможно, Ирану и ряду других теоретически возможных точек напряжения, он потребуется и Трампу и Си во время переговоров Китай-США.

Теперь о войне. Мы практически вошли в новый цикл войны, где следующее переговорное окно возможностей может открыться не раньше конца осени.

Возможно ли возвращение к переговорам сейчас? По-моему, вероятность минимальна. Путин выдвигает такие требования, которые просто невозможно выполнить.

Какова будет реакция США? Еще некоторое время переговоры будут проходить по инерции. А дальше, три варианта:

1. Трамп закрывает глаза на все это и давит на Украину (вероятность низкая);

2. Трамп в той или иной форме поддерживает Украину, не теснит Россию и переключается на что-либо другое.

3. Трамп поддерживает Украину, включается в вытеснение России с нефтяного рынка мира, хоть и переключается на нечто иное.

Какой вариант выигрывает, зависит от того, как мы вместе с европейцами сработаем. Сейчас главными переговорами могут стать не переговоры Украина-Россия-США, Украина-ЕС-США.

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