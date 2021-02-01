Президенту підказали, чим українські Майдани відрізнялися від штурму Капітолію

Журналіст Роман Шрайк запропонував провести "невеликий лікбез для президента" і розповів, чому українські Майдани 2004 і 2014 років відрізнялися від штурму американського Капітолія у січні 2021 року.

Журналіст Роман Шрайк запропонував провести "невеликий лікбез для президента" і розповів, чому українські Майдани 2004 і 2014 років відрізнялися від штурму американського Капітолія у січні 2021 року.

Фото: з відкритих джерел

Ні у 2004, ні у 2014 році будівлю парламенту в Україні не захоплювали. 1) майдан-2004 був за чесні вибори. Штурм Капітолію - проти чесних виборів. 2) майдан-2014 був проти "ох***шего" президента. Штурм Капітолію - за "ох***шего" президента.

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