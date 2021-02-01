11:04  01 лютого
У МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація з коронавірусом
11:39  01 лютого
У Києві колишні правоохоронці продавали зброю та боєприпаси - СБУ
08:11  01 лютого
В ООС зафіксували ще дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
Роман Шрайк журналіст [email protected]
01 лютого 2021, 13:45 129

Президенту підказали, чим українські Майдани відрізнялися від штурму Капітолію

01 лютого 2021, 13:45 129
Читайте также на русском языке
Журналіст Роман Шрайк запропонував провести "невеликий лікбез для президента" і розповів, чому українські Майдани 2004 і 2014 років відрізнялися від штурму американського Капітолія у січні 2021 року.
Журналіст Роман Шрайк запропонував провести "невеликий лікбез для президента" і розповів, чому українські Майдани 2004 і 2014 років відрізнялися від штурму американського Капітолія у січні 2021 року.
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ні у 2004, ні у 2014 році будівлю парламенту в Україні не захоплювали.

1) майдан-2004 був за чесні вибори. Штурм Капітолію - проти чесних виборів.

2) майдан-2014 був проти "ох***шего" президента. Штурм Капітолію - за "ох***шего" президента.

вибори США Володимир Зеленський Майдан президент парламент

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua