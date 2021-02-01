Президенту подсказали, чем украинские Майданы отличались от штурма Капитолия
Журналист Роман Шрайк предложил провести "небольшой ликбез для президента" и рассказал, чем украинские Майданы 2004 и 2014 годов отличались от штурма американского Капитолия в январе 2021 года.
Журналист Роман Шрайк предложил провести "небольшой ликбез для президента" и рассказал, чем украинские Майданы 2004 и 2014 годов отличались от штурма американского Капитолия в январе 2021 года.
Ни в 2004, ни в 2014 году здание парламента в Украине не захватывали.
1) майдан-2004 был за честные выборы. Штурм Капитолия - против честных выборов.
2) майдан-2014 был против "ох***шего" президента. Штурм Капитолия - за "ох***шего" президента.
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