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Роман Шрайк журналист [email protected]
01 февраля 2021, 13:45 129

Президенту подсказали, чем украинские Майданы отличались от штурма Капитолия

01 февраля 2021, 13:45 129
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Журналист Роман Шрайк предложил провести "небольшой ликбез для президента" и рассказал, чем украинские Майданы 2004 и 2014 годов отличались от штурма американского Капитолия в январе 2021 года.
Журналист Роман Шрайк предложил провести "небольшой ликбез для президента" и рассказал, чем украинские Майданы 2004 и 2014 годов отличались от штурма американского Капитолия в январе 2021 года.
Фото: из открытых источников
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Ни в 2004, ни в 2014 году здание парламента в Украине не захватывали.

1) майдан-2004 был за честные выборы. Штурм Капитолия - против честных выборов.

2) майдан-2014 был против "ох***шего" президента. Штурм Капитолия - за "ох***шего" президента.

выборы США Владимир Зеленский Майдан президент парламент

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