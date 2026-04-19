19 квітня 2026, 11:59

Втрати росіян станом на 19 квітня: Генштаб оновив дані

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили 1070 російських загарбників. Також українські військові знищили 6 танків, 10 бойових броньованих машин та 82 артилерійські системи противника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. Вартість такої системи становить приблизно 15 мільйонів доларів США.

Генштаб ЗСУ Україна РФ війна російська армія втрати росіян техніка
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
