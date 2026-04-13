У всьому світі населення 45+ років не бере участі у війнах
Що неоднократно робить Ізраїль у час близько-східних загострень? Ізраїль активізовував контингент резервістів віком до 41 року.
Що робить Америка в час епічної люті? Автоматично ставить на облік кожного американця в день його 18-річчя, при цьому залишаючи службу лише добровільною і лише до 42 років.
Що роблять окремі країни НАТО? Призов лишається лише в 6 країнах із 32, однак усюди фігурує граничний вік – 45 років.
Що робить Швейцарія, країна нейтралітету? Військові збори 21 тиждень, чоловіки з 20 років, потім кожен рахується в запасі і мусить проходити регулярні збори до 34 років.
Верхній вік у Китаї – 45 років, у Південній Кореї – 31 рік, у Туреччині – 40 років. Мексика має призов через лотерею, вік – до 40 років.
Армії бувають лише до 45 років. І чим вона молодша, тим переможніша. Не існує жодного війська, де воюють пузаті, хворі, немобільні, старі. Це абсурд – щоб тати 50+ з грижами, гіпертоніями й глаукомами воювали за те, аби їхнім дітям, завбачливо вивезеним за кордон, смакували креветки далеко від дому.
У всьому світі населення поза 45 років не бере участі у війнах. Тому там набагато менший коєфіцієнт смертей і каліцтв, натомість вищий коефіцієнт ефективності.