Что делает Германия, готовя свое население к военным угрозам? Германия делает ставку на резервистов в возрасте до 45 лет

Что не раз делает Израиль во время ближневосточных обострений? Израиль активизировал контингент резервистов в возрасте до 41 года.

Что делает Америка во время эпической ярости? Автоматически ставит на учет каждого американца в день его 18-летия, оставляя службу лишь добровольной и только до 42 лет.

Что делают некоторые страны НАТО? Призыв остается только в 6 странах из 32, однако всюду фигурирует предельный возраст – 45 лет.

Что делает Швейцария, страна нейтралитета? Военное собрание 21 неделя, мужчины с 20 лет, затем каждый считается в запасе и должен проходить регулярный сбор до 34 лет.

Верхний возраст в Китае – 45 лет, в Южной Корее – 31 год, в Турции – 40 лет. Мексика имеет призыв через лотерею, возраст – до 40 лет.

Армии бывают всего до 45 лет. И чем она младше, тем победнее. Не существует ни одного войска, где воюют пузатые, больные, немобильные, старые. Это абсурд – чтобы папать 50+ с грыжами, гипертониями и глаукомами воевали за то, чтобы их детям, предусмотрительно вывезенным за границу, смаковали креветки вдали от дома.

Во всем мире население за 45 лет не участвует в войнах. Поэтому там гораздо меньший коэффициент смертей и увечий, а высокий коэффициент эффективности.