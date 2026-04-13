19:54  13 апреля
Украинские подразделения отошли на Сумщине
17:19  13 апреля
В Одессе мужчина угрожал "взорвать" себя гранатой
16:45  13 апреля
В Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием: на чью сторону стал суд
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель
13 апреля 2026, 19:16

Во всем мире население 45+ лет не участвует в войнах

Читайте також українською мовою
Что делает Германия, готовя свое население к военным угрозам? Германия делает ставку на резервистов в возрасте до 45 лет
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Что не раз делает Израиль во время ближневосточных обострений? Израиль активизировал контингент резервистов в возрасте до 41 года.

Что делает Америка во время эпической ярости? Автоматически ставит на учет каждого американца в день его 18-летия, оставляя службу лишь добровольной и только до 42 лет.

Что делают некоторые страны НАТО? Призыв остается только в 6 странах из 32, однако всюду фигурирует предельный возраст – 45 лет.

Что делает Швейцария, страна нейтралитета? Военное собрание 21 неделя, мужчины с 20 лет, затем каждый считается в запасе и должен проходить регулярный сбор до 34 лет.

Верхний возраст в Китае – 45 лет, в Южной Корее – 31 год, в Турции – 40 лет. Мексика имеет призыв через лотерею, возраст – до 40 лет.

Армии бывают всего до 45 лет. И чем она младше, тем победнее. Не существует ни одного войска, где воюют пузатые, больные, немобильные, старые. Это абсурд – чтобы папать 50+ с грыжами, гипертониями и глаукомами воевали за то, чтобы их детям, предусмотрительно вывезенным за границу, смаковали креветки вдали от дома.

Во всем мире население за 45 лет не участвует в войнах. Поэтому там гораздо меньший коэффициент смертей и увечий, а высокий коэффициент эффективности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война армия общество
Телеведущий Александр Педан рассказал, почему не ушел на фронт
13 апреля 2026, 17:39
"Пасхальное перемирие": РФ нанесла 456 ударов по Запорожской области, есть раненая
13 апреля 2026, 07:46
Потери врага на 13 апреля: защитники ликвидировали еще почти 1000 оккупантов
13 апреля 2026, 07:19
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Херсонской области российские дроны атаковали бригаду экстренной помощи
13 апреля 2026, 21:31
Оккупанты атаковали дронами Харьковщину: погибла 74-летняя женщина, трое пострадали
13 апреля 2026, 21:19
Чиновнику КГГА сообщено о подозрении из-за убытков более чем на 8,7 млн гривен
13 апреля 2026, 20:56
Во Львовской области мужчина отказался от повестки и принципиально не пошел в ТЦК: как его наказали
13 апреля 2026, 20:45
Новый штамм коронавируса "Цикада" распространяется по миру: кто в опасности
13 апреля 2026, 20:25
Украинские военные поразили крупный химический завод в РФ
13 апреля 2026, 20:08
На Киевщине мужчина сжег вдребезги чужое авто, потому что приревновал
13 апреля 2026, 19:55
Украинские подразделения отошли на Сумщине
13 апреля 2026, 19:54
Россияне более 10 тысяч раз нарушили Пасхальное перемирие
13 апреля 2026, 19:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »