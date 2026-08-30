На Запорожье из-за вражеских FPV-дронов и КАБ погибла женщина, еще пять человек ранены

Фото: Нацполиция

В Запорожской области в результате российских атак погибла 73-летняя женщина, еще пять человек получили ранения

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

Утром российские военные атаковали FPV-дронами мирных жителей в Юловке и Кушугуме.

В результате ударов погибла 73-летняя женщина, еще двое мужчин получили ранения.

В Запорожье из-за атак российских беспилотников пострадали две женщины - 23 и 71 года.

Еще одну пожилую женщину ранило в результате российского обстрела управляемыми авиабомбами в Новониколаевке.

Напомним, что количество раненых в результате атаки российских беспилотников на столицу возросло до 8 человек в течение дня 29 августа.