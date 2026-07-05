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05 июля 2026, 18:24

"Не размывание, а естественный процесс": в НВМК объяснили проседание грунта на могилах

05 июля 2026, 18:24
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Фото: Национальное военное мемориальное кладбище
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Уплотнение почвы является естественным этапом традиционного захоронения, характерным для всех кладбищ, и не является признаком подтопления, воздействия грунтовых вод или размывания мест захоронений.

Об этом сообщило Национальное военное мемориальное кладбище, передает RegioNews .

В сообщении отмечается, что после аномальных дождей проседание было зафиксировано на отдельных местах захоронений, совершенных в течение последних одного-двух месяцев. В госучреждении подчеркнули, что речь идет о естественном уплотнении почвы, характерном для всех кладбищ.

Там объяснили, что уплотнение происходит только в пределах участка захоронения. Временные нагробные сооружения при этом остаются в правильном положении, что, по словам администрации, подтверждает отсутствие размывания могил или влияния грунтовых вод.

В Национальном военном мемориальном кладбище отметили, что естественное уплотнение почвы может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от типа почвы и погодных условий. Поэтому постоянные памятники рекомендуют устанавливать примерно через год после захоронения.

В госучреждении также сообщили, что после завершения интенсивных осадков работники приступили к работе по подсыпанию и выравниванию мест, где произошло естественное проседание почвы. Там подчеркнули, что в отличие от большинства кладбищ эти работы выполняет государство, а не семьи павших.

Кроме того, администрация извинилась перед родными погибших военных за беспокойство, которое могли вызвать распространенные сообщения, и призвала обращаться за официальными разъяснениями непосредственно в государственное учреждение, чтобы избегать спекуляций и распространения непроверенной информации.

Напомним, ранее Киевский эколого-культурный центр сообщил, что на территории строительства Национального военного мемориального кладбища в Киевской области после ливня размыло дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.

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