Вражеский удар по Чернигову: оккупанты атаковали отделение "Новой почты"
Российские войска днем 5 июля нанесли удар по северной части Чернигова
Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews .
Атака произошла после 16:15. Во вражеский удар попал объект "Новой почты".
По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
Последствия российской атаки уточняются.
Напомним, что 5 июля российские войска, предварительно из реактивной системы залпового огня Торнадо-С, нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в городе Изюм .
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