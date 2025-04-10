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Пенсіонерку випадково закрили на ніч в магазині. І за цей час вона встигла там "наслідити"

Про це повідомляє Bild, передає RegioNews.

У Німеччині пенсіонерку випадково закрили у супермаркеті на всю ніч. Проте бабуся не сумувала. 73-річна жінка пила алкоголь, викурила пачок сигарет на близько сто євро, а також набила принесені з собою валізи з товарами на чотиризначну суму.

Жінка також справила природні потреби прямо в проході супермаркету. Через це магазину довелось утилізувати частину товарів на полицях. Цікаво, що вона не нова клієнтка: пенсіонерка вже отримувала заборону відвідувати цей магазин через свою поведінку.

Слід зазначити, що в Україні теж були незвичайні випадки в магазинах. Наприклад, у 2024 року киянка в підземному переході вкрала плащ. На суді вона заявила, що вона це зробила, бо їй було холодно.