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06 марта 2025, 15:45

В Южной Корее из-за ошибки пилота на гражданских упали бомбы: есть пострадавшие

06 марта 2025, 15:45
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Фото: YouTube
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Авария произошла в городе Пхочхон. Это недалеко от границы Южной Кореи с Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

В Южной Корее истребители сбросили бомбы на гражданский район. Это произошло случайно из-за технической ошибки. В результате инцидента 15 человек получили ранения.

В военно-воздушных силах Южной Кореи подчеркнули, что бомбы МК-82 выпустили истребители KF-16. Бомбы упали вне полигона. Будет создана комиссия, которая будет расследовать причины и оценит ущерб, нанесенный гражданским.

Военные извинились за инцидент. Один из военных чиновников объяснил, что это произошло из-за того, что пилот ввел неправильные координаты. Учения с боевой стрельбой теперь приостановят. Известно, что в результате инцидента пострадали 15 человек. Также повреждены три дома, католическая церковь и теплица.

Справка . Бомба М-82 – это стандартная авиабомба с низким сопротивлением. Ее вес составляет 241 кг. Следует отметить, что она также используется во время российско-украинской войны. В частности, по меньшей мере четыре таких бомб были сброшены в апреле в Бахмуте на многоэтажку, которую контролировали российские военные. В августе прошлого года такие бомбы использовали для удара по российскому командному пункту в Теткино, Курская область.

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