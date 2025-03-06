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Аварія сталась в місті Пхочхон. Це недалеко від кордону Південної Кореї з Північною Кореєю

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

У Південній Кореї винищувачі скинули бомби на цивільний район. Це сталось випадково через технічну помилку. Внаслідок інциденту 15 людей отримали поранення.

У військово-повітряних силах Південної Кореї наголосили, що бомби МК-82 випустили винищувачі KF-16. Бомби впали за межами полігону. Буде створена комісія, яка розслідуватиме причини та оцінить збитки, які завдали цивільним.

Військові вибачилися за інцидент. Один з військових чиновників пояснив, що це сталось через те, що пілот ввів неправильні координати. Навчання з бойовою стрільбою тепер призупинять. Відомо, що внаслідок інциденту постраждало 15 людей. Також пошкоджено три будинки, католицьку церкву і теплицю.

Довідка. Бомба М-82 - це стандартна авіабомба з низьким опором. Її вага становить 241 кілограм. Слід зазначити, що її також використовують під час російсько-української війни. Зокрема, щонайменше чотири таких бомб скинули в квітні в Бахмуті на багатоповерхівку, яку контролювали російські військові. У серпні минулого року такі бомби використовували для удару по російському командному пункту в Тьоткіно, Курська область.