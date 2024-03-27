Нападение на сотрудников ТЦК в Нововолынске — стали известны подробности

фото: pixabay.com

На Волыни мужчина напал с ножом на работника территориального центра комплектования, который пришел к нему домой. Дело расследует полиция

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала пресс-офицер Волынского областного районного ТЦК Ульяна Кравчук, передает RegioNews.

Представительница военкомата рассказала, что группа оповещения в городе Нововолынск пришла к военнообязанному домой. Мужчина должен был отправиться в учебный центр, а до этого он получил боевую повестку.

"Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости", – сказала Кравчук.

По ее словам, никаких конфликтов до нападения не было. Мужчина нанес удары ножом сразу после того, как открыл дверь. Всего было два удара, один из которых заблокировал военнослужащий.

Напомним, ранее стало известно, что в Нововолынске мужчина напал на сотрудников ТЦК с ножом.