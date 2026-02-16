11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
08:21  16 февраля
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2026, 07:05

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли водитель и пассажирка

16 февраля 2026, 07:05
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 14 февраля около 17:50 вблизи села Мотрунки Хмельницкого района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Mercedes ML 270. На месте происшествия работали спасатели.

В результате аварии погибли 61-летний водитель Renault и 63-летняя пассажирка. 51-летнего водителя Mercedes госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 5 февраля на Черниговщине автомобиль столкнулся с автобусом. От полученных травм 27-летний водитель легковушки погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область происшествия авария ДТП погибшие пострадавший спасатели ГСЧС
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Во Львовской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
16 февраля 2026, 13:12
В Харьковской области подали иски против родителей, которые не эвакуировали детей
16 февраля 2026, 12:48
Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы
16 февраля 2026, 12:31
В Черкассах произошел пожар в пятиэтажке: спасены 14 человек
16 февраля 2026, 12:18
В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона
16 февраля 2026, 11:55
Из-за российских атак и непогоды частично обесточена часть регионов Украины
16 февраля 2026, 11:43
"Love as a story": в Хмельницкой общине в Винницкой области молодежь рассказала о настоящей любви
16 февраля 2026, 11:25
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
16 февраля 2026, 11:20
В Николаевской области из-за таяния снега и дождей подтоплено 17 населенных пунктов
16 февраля 2026, 10:54
Корректировала атаки по энергообъектам Одессы: СБУ задержала российскую агентку
16 февраля 2026, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »