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12 октября 2021, 13:09 639

В Винницкой области мужчина палкой забил до смерти мать

12 октября 2021, 13:09 639
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Фото: из открытых источников
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В Винницком районе полиция задержала 33-летнего мужчину, который палкой нанес многочисленные телесные повреждения своей матери. От полученных травм она скончалась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

В полицию обратился житель одного из населенных пунктов Немировской территориальной общины о том, что в собственном доме он обнаружил тело своей матери без признаков жизни.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили многочисленные гематомы, кровоподтеки и ушибы на теле 69-летней потерпевшей, а во время осмотра дома – следы крови.

На основании собранных на месте происшествия вещественных доказательств полицейские установили, что к смерти женщины причастен ранее судимый за особо тяжкие преступления ее 33-летний сын.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего жителя Немировской территориальной общины, который палкой нанес множественные телесные повреждения своей матери во время конфликта. От полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За такое преступление задержанному грозит до 10 лет заключения.

Мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее в Винницкой области правоохранители нашли в колодце мертвую 35-летнюю женщину. По подозрению в совершении преступления задержали ее 16-летнюю дочь.

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