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12 жовтня 2021, 13:09 490

На Вінниччині чоловік палицею забив до смерті матір

12 жовтня 2021, 13:09 490
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Фото: з відкритих джерел
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У Вінницькому районі поліція затримала 33-річного чоловіка, який палицею наніс численні тілесні ушкодження своїй матері. Від отриманих травм вона померла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.

До поліції звернувся житель одного з населених пунктів Немирівської територіальної громади про те, що у власному будинку він виявив тіло своєї матері без ознак життя.

Прибувши на місце події працівники поліції виявили численні гематоми, синці та забої на тілі 69-річної потерпілої, а під час огляду будинку – сліди крові.

На підставі зібраних на місці події речових доказів поліцейські встановили, що до смерті жінки причетний раніше судимий за особливо тяжкі злочини її 33-річний син.

Працівники поліції затримали раніше судимого 33-річного мешканця Немирівської територіальної громади, який палицею наніс численні тілесні ушкодження своїй матері під час конфлікту. Від отриманих травм потерпіла померла", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За такий злочин затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.

Чоловік наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області правоохоронці знайшли у колодязі мертву 35-річну жінку. За підозрою у вчиненні злочину затримали її 16-річну доньку.

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