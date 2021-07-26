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26 июля 2021, 10:31 526

В Винницкой области работники санатория присвоили почти 5 млн грн бюджетных средств

26 июля 2021, 10:31 526
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Фото из открытых источников
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В Винницкой области должностные лица санатория присвоили почти 5 миллионов гривен государственных средств

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Правоохранители выяснили, что бюджетные деньги присваивали на протяжении нескольких лет. Речь о средствах, которые отдыхающие платили за амбулаторное лечение и доплачивали за продление срока путевок. Поданные ими заявления и приходные кассовые ордера уничтожали, а деньги присваивали.

"С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывший старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сотрудница почты присвоила 800 тыс. грн.

Украина деньги бюджетные деньги Винница Винницкая область

 
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