На Вінниччині працівники санаторію присвоїли майже 5 млн грн бюджетних коштів
У Вінницькій області посадовці санаторію привласнили майже 5 мільйонів гривень державних коштів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.
Правоохоронці з'ясували, що бюджетні гроші привласнювали протягом декількох років. Йдеться про кошти, які відпочиваючі платили за амбулаторне лікування і доплачували за продовження терміну путівок. Подані ними заяви та прибуткові касові ордери знищували, а гроші привласнювали.
"З метою приховування злочинних дій та уникнення кримінальної відповідальності, зокрема, колишній старший касир санаторію складала і підписувала акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігалися в касі санаторію, куди були внесені завідомо неправдиві відомості", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові співробітниця пошти привласнила 800 тис. грн.