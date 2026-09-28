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Станом на ранок 28 вересня через російські обстріли та бойові дії частково без світла залишилися споживачі у восьми областях України. Крім того, на ситуацію вплинула негода

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Відновлювальні роботи проводять скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 11 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях. Енергетики працюють над поверненням світла всім абонентам.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 28 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час (з 11:00 до 15:00) та обмежити користування потужними електроприладами ввечері (з 17:00 до 22:00). Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА різного типу. Зафіксовані влучання на 14 локаціях.