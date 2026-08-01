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01 серпня 2026, 19:30

Україну накриє нова хвиля спеки: синоптики попередили про +37°С

01 серпня 2026, 19:30
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Найближчими днями в Україну прийде справжня літня спека. За прогнозами синоптиків, із Західної Європи до країни почне надходити спекотне повітря, через що температура в більшості областей значно підвищиться

Про це інформує ICTV із посиланням на синоптикиню Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає RegioNews.

"Майже скрізь стовпчики термометрів вдень піднімуться до 30-градусної позначки, а у західних та південних областях очікується навіть +35...+37°С", – повідомила Птуха.

У неділю, 2 серпня, в Україні переважатиме суха та жарка погода. Опади очікуються лише місцями – вдень на північному заході країни можливі короткочасні грозові дощі.

Температура повітря становитиме:

  • вночі – +15...+22°С;
  • вдень по Україні – +27...+34°С;
  • у західних областях місцями – сильна спека до +35...+37°С.

Синоптики радять у період високих температур уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та обмежити фізичні навантаження у найспекотніші години дня.

Нагадаємо, на початку травня у Київ прийшло метеорологічне літо на тиждень раніше за норму. Фахівці зафіксували сталий перехід температури через позначку +15°С.

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