Україну накриє нова хвиля спеки: синоптики попередили про +37°С
Найближчими днями в Україну прийде справжня літня спека. За прогнозами синоптиків, із Західної Європи до країни почне надходити спекотне повітря, через що температура в більшості областей значно підвищиться
Про це інформує ICTV із посиланням на синоптикиню Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає RegioNews.
"Майже скрізь стовпчики термометрів вдень піднімуться до 30-градусної позначки, а у західних та південних областях очікується навіть +35...+37°С", – повідомила Птуха.
У неділю, 2 серпня, в Україні переважатиме суха та жарка погода. Опади очікуються лише місцями – вдень на північному заході країни можливі короткочасні грозові дощі.
Температура повітря становитиме:
- вночі – +15...+22°С;
- вдень по Україні – +27...+34°С;
- у західних областях місцями – сильна спека до +35...+37°С.
Синоптики радять у період високих температур уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та обмежити фізичні навантаження у найспекотніші години дня.
Нагадаємо, на початку травня у Київ прийшло метеорологічне літо на тиждень раніше за норму. Фахівці зафіксували сталий перехід температури через позначку +15°С.