12:23  27 мая
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 19:54

В Киеве изъяли элитную квартиру обходившего санкции российского бизнесмена

27 мая 2026, 19:54
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Элитная квартира российского нефтяного бизнесмена в центре Киева передана в управление АРМА

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По ходатайству прокуроров Печерской окружной прокуратуры города Киева арестована элитная квартира в столичном ЖК "Кловский", которая, по данным следствия, косвенно принадлежит российскому нефтяному бизнесмену, внесенному в санкционный список СНБО.

Речь идет о недвижимости площадью около 200 кв. м ориентировочной стоимостью около 700 тыс. долларов США.

По данным следствия, предприниматель руководил деятельностью ряда компаний, связанных с поставкой нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, из РФ в Украину. Для обхода санкций использовались документы, согласно которым продукция якобы принадлежала компаниям, зарегистрированным в ОАЭ.

В мае 2023 года решением СНБО бизнесмена внесли в санкционный список из-за причастности к поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины. После введения санкций квартиру переоформили на подконтрольное лицо во избежание ареста имущества.

На недвижимость наложен арест и передано в управление АРМА для сохранения вещественных доказательств и недопущения вывода активов за пределы Украины.

Напомним, что в январе 2025 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило активы бывшего народного депутата Украины Вадима Новинского стоимостью более 3 миллиардов гривен и другое имущество.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев квартира санкции бизнес
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины
27 мая 2026, 20:54
Обстрел Херсона: враг попал в детскую площадку, есть погибший и раненые дети
27 мая 2026, 20:23
На Прикарпатье в отеле массовое отравление детей
27 мая 2026, 20:15
В Днепропетровской области дети устроили опасные игры на крыше
27 мая 2026, 19:40
СБУ осудила боевиков, воевавших против ВСУ на Донбассе
27 мая 2026, 19:35
Российский террор на Херсонщине: в течение дня шесть мирных жителей получили ранения
27 мая 2026, 19:04
Взорвал гранатой и задушил: на Днепропетровщине будут судить мужчину за зверское убийство двух человек
27 мая 2026, 18:56
В Харьковской области автобус с пассажирами влетел в фуру
27 мая 2026, 18:34
Экстра-мобилизация: на Волыни ТЦК отменил отсрочку и мобилизовал мужчину за один день
27 мая 2026, 18:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »