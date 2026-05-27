В Киеве изъяли элитную квартиру обходившего санкции российского бизнесмена

Элитная квартира российского нефтяного бизнесмена в центре Киева передана в управление АРМА

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Печерской окружной прокуратуры города Киева арестована элитная квартира в столичном ЖК "Кловский", которая, по данным следствия, косвенно принадлежит российскому нефтяному бизнесмену, внесенному в санкционный список СНБО.

Речь идет о недвижимости площадью около 200 кв. м ориентировочной стоимостью около 700 тыс. долларов США.

По данным следствия, предприниматель руководил деятельностью ряда компаний, связанных с поставкой нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, из РФ в Украину. Для обхода санкций использовались документы, согласно которым продукция якобы принадлежала компаниям, зарегистрированным в ОАЭ.

В мае 2023 года решением СНБО бизнесмена внесли в санкционный список из-за причастности к поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины. После введения санкций квартиру переоформили на подконтрольное лицо во избежание ареста имущества.

На недвижимость наложен арест и передано в управление АРМА для сохранения вещественных доказательств и недопущения вывода активов за пределы Украины.

