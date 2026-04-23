В ночь на 23 апреля враг атаковал Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 139 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку. Погибли два человека, девять получили ранения.