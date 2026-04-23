23:40  22 квітня
У Раді пропонують криміналізувати українофобію: з'явився законопроєкт
01:55  23 квітня
Спить в земельних норах: блогер-пліткар Беспалов показав перші фото на фронті
02:55  23 квітня
Співачка Анна Трінчер зізналась, чому їй важко побудувати стосунки
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 08:14

Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 139 зі 155 російських безпілотників

Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 23 квітня ворог атакував Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 139 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 23 квітня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Загинули дві людини, девʼятеро отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли безпілотники дрон ППО
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
