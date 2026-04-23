Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 139 зі 155 російських безпілотників
У ніч на 23 квітня ворог атакував Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 139 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Загинули дві людини, девʼятеро отримали поранення.