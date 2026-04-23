За прошедшие сутки российские войска атаковали 42 населенных пункта Сумской области. В результате вражеских ударов погибли трое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ямпольской громаде из-за вражеских обстрелов погиб 59-летний мужчина. Повреждены 9 частных домов, складское помещение, хозяйственные постройки, автомобили, агротехника.

В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 67-летний мужчина. Повреждены частные домовладения и автомобили.

В Глуховской громаде в результате удара российского дрона погиб 67-летний мужчина.

В Путивльской громаде повреждена легковушка, в Белопольской и Серединобудской громадах – повреждены многоквартирные дома.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия нанесла 820 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела в Запорожском районе получил ранения один человек.