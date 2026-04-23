Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 23 апреля российские военные ударили беспилотниками по Херсону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Первый удар произошел около 21:00 по Центральному району города. В 01:40 враг атаковал Корабельный район.

В результате атаки по центру города пострадал 63-летний мужчина, из-за второго удара получила травмы 71-летняя женщина.

У пострадавших диагностировали взрывчатые травмы, контузии и острую реакцию на стресс. Также у херсонки – обломочные ранения туловища.

Женщину госпитализировали в среднем состоянии тяжести, мужчина будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку, есть погибшие и раненые.