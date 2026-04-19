Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше

В Україні оголошено попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища через очікувані заморозки у низці регіонів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у ніч на 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей, 21 квітня – у західних, центральних та Харківській областях, а 22 квітня – по всій території країни, окрім південного сходу, прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-3°.

У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Також очікуються заморозки в повітрі:

20 квітня – на північному сході;

21–22 квітня – у північних областях;

22 квітня – у західних та більшості центральних регіонів.

У зазначених областях оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий) .

Синоптики застерігають про можливе пошкодження ранніх сільськогосподарських культур та закликають враховувати погодні умови.

Нагадаємо, 8-9 квітня в багатьох регіонах України випав сніг. Зокрема на Прикарпатті зафіксували снігопад.