Облачно с туманом: украинцев предупредили о погоде на понедельник, 13 апреля

В Украине в большинстве областей 13 апреля ожидается пасмурная погода с прояснениями. Синоптики рассказали, какой будет температура воздуха

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Ночью 13 апреля прогнозируют большинство центральных и южных областей, днем в Украине, кроме запада, небольшой дождь. Ночью и утром в Правобережье ожидается туман.

Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла на поверхности почвы. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях и воздухе заморозки от 0 до 3 градусов тепла (заморозки). Днем от 9 до 17 градусов тепла, в Закарпатской области – до 17 градусов тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью не ожидается осадков, а днем прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью от 0 до 3 градусов тепла (заморозки), а днем – от 9 до 14 градусов тепла.

В Киеве ночью заморозки от 0 до 2 градусов, а днем – от 10 до 12 градусов тепла.