Хмарно з туманом: українців попередили про погоду на понеділок, 13 квітня

В Україні в більшості областей 13 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики розповіли, якою буде температура повітря

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Вночі 13 квітня прогнозують більшості центральних та південних областей, вдень в Україні, крім заходу, невеличкий дощ. Вночі та вранці на Правобережжі очікується туман.

Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла на поверхні ґрунту. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів тепла (заморозки). Вдень від 9 до 17 градусів тепла, в Закарпатській області - до 17 градусів тепла.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі не очікуєтсья опадів, а вдень прогнозують невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 0 до 3 градусів тепла (заморозки), а вдень - від 9 до 14 градусів тепла.

У Києві вночі заморозки від 0 до 2 градусів, а вдень - від 10 до 12 градусів тепла.