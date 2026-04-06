06 квітня 2026, 17:59

Українські військові допомогли евакуюватися чоловіку, який роками переховувався на окупованій території

06 квітня 2026, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військові евакуювали на підконтрольну Україні територію родича морського піхотинця ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" і ВМС ЗС України.

Зазначається, що перебуваючи в окупації, чоловік застрелив одного російського військового та поранив іншого. Під час сутички він сам був поранений. Окупанти його затримали й доправили до лікарні, однак йому вдалося втекти із медзакладу. Після цього він роками переховувався на окупованій території.

До спецоперації залучили підрозділи морської піхоти, прикордонників і сили безпілотних систем.

"Частину маршруту подолав велосипедом під контролем розвідувальних БПЛА та прикриттям FPV-дронів. Для забезпечення безпечного коридору ворожі блокпости на маршруті були уражені дронами", – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває на підконтрольній Україні території та вже зустрівся із рідними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє обов'язкову евакуацію дітей з територій активних і можливих воєнних дій, навіть у разі відмови батьків.

Українські прикордонники знищили ворожі гармати, транспорт, склади і устаткування на Північно-Слобожанському напрямку
03 квітня 2026, 17:33
Українські військові уразили склад БпЛА, літак та РЛС росіян у Криму
02 квітня 2026, 16:05
Примусова мобілізація в "ЛНР": патрулі контролюють автовокзали і вулиці
02 квітня 2026, 13:15
Всі новини »
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
06 квітня 2026, 18:50
Як зрозуміти свої емоції: експерти розповіли, як розпізнати стрес
06 квітня 2026, 18:45
Українські військові уразили нафтовий термінал та рідкісний літак росіян
06 квітня 2026, 18:22
На Київщині заступниця керівника поштового відділення вкрала майже 200 тисяч пенсій
06 квітня 2026, 17:45
У Харкові затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК
06 квітня 2026, 17:42
5 законів геополітики
06 квітня 2026, 17:26
Виші на ТОТ мають відправити 2% студентів на службу в армії РФ
06 квітня 2026, 17:16
В Ужгороді медиків "швидкої" побили під час виклику до пацієнтки
06 квітня 2026, 17:04
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
06 квітня 2026, 16:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »