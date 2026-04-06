Українські військові допомогли евакуюватися чоловіку, який роками переховувався на окупованій території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" і ВМС ЗС України.

Зазначається, що перебуваючи в окупації, чоловік застрелив одного російського військового та поранив іншого. Під час сутички він сам був поранений. Окупанти його затримали й доправили до лікарні, однак йому вдалося втекти із медзакладу. Після цього він роками переховувався на окупованій території.

До спецоперації залучили підрозділи морської піхоти, прикордонників і сили безпілотних систем.

"Частину маршруту подолав велосипедом під контролем розвідувальних БПЛА та прикриттям FPV-дронів. Для забезпечення безпечного коридору ворожі блокпости на маршруті були уражені дронами", – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває на підконтрольній Україні території та вже зустрівся із рідними.

