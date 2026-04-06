Українські військові допомогли евакуюватися чоловіку, який роками переховувався на окупованій території
Військові евакуювали на підконтрольну Україні територію родича морського піхотинця ЗСУ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" і ВМС ЗС України.
Зазначається, що перебуваючи в окупації, чоловік застрелив одного російського військового та поранив іншого. Під час сутички він сам був поранений. Окупанти його затримали й доправили до лікарні, однак йому вдалося втекти із медзакладу. Після цього він роками переховувався на окупованій території.
До спецоперації залучили підрозділи морської піхоти, прикордонників і сили безпілотних систем.
"Частину маршруту подолав велосипедом під контролем розвідувальних БПЛА та прикриттям FPV-дронів. Для забезпечення безпечного коридору ворожі блокпости на маршруті були уражені дронами", – йдеться у повідомленні.
Наразі чоловік перебуває на підконтрольній Україні території та вже зустрівся із рідними.
