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03 июня 2025, 15:39
Пресс-релиз

Автоматическое и ручное размещение статей: что выбрать?

03 июня 2025, 15:39
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фото: Украинская биржа ссылок
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Растущее число бирж ссылок, предоставляющих услуги продвижения сайтов, ставит пользователя перед непростым выбором

Для того чтобы разместить пресс-релиз с ссылкой на популярном ресурсе, приходится выбирать наиболее удобный сервис, который практикует ручное или автоматизированное размещение статей. Какой вариант более надежный и эффективный? Стоит ли отдать предпочтение бирже с ручным размещением статей или воспользоваться автоматизированным сервисом?

Чего не могут предложить автоматизированные биржи ссылок?

На первый взгляд, услуги автоматизированного сервиса могут показаться весьма привлекательными. Они обещают высокую скорость выполнения вашего заказа и полную прозрачность всего процесса – чтобы вы понимали, за что именно вы платите. В действительности, часто такие обещания – не более, чем очередная маркетинговая уловка. Хотя бы потому, что скорость публикации вашей статьи целиком зависит от действий администрации площадок, которые вы выбрали для размещения вашего контента.

Существует и множество других нюансов. Например, биржа ссылок в Украине ON news, практикующая ручное размещение ссылок. Ей удалось завоевать популярность в украинском сегменте интернета, в первую очередь, благодаря оперативности действий. Администратору площадки в самый короткий срок передают текст для публикации.

Индивидуальный подход и гибкость

Такие преимущества ценны всегда, и биржи ссылок – отнюдь не исключение. Метод ручного размещения ссылок и статей открывает более широкие возможности, позволяя, при необходимости, договариваться о ряде дополнительных условий, которые важны для заказчика. Например:

  • убирать или менять рекламные пометки в статьях;
  • оперативно редактировать текст уже опубликованных материалов;
  • выбрать наиболее удобное время для размещения вашего контента.

Размещение статей в ручном режиме: быстро и эффективно

Обращаясь к услугам биржи ссылок с ручным размещением статей, заказчик может быть уверен, что его заказ будет выполнен на протяжении нескольких дней с момента подачи заявки – даже если статьи еще нет и заказ предусматривает ее написание.

Кроме того, на скорость выполнения заказа влияют действия клиента, от которого требуется своевременное внесение оплаты после согласования заказа.

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