Автоматичне й ручне розміщення статей: що обрати?

Прес-реліз

фото: Українська біржа посилань

Зростаюча кількість бірж посилань, що надають послуги з просування сайтів, ставить користувача перед непростим вибором

Щоб розмістити пресреліз із посиланням на популярному ресурсі, доводиться обирати найбільш зручний сервіс, який працює в режимі ручного або автоматизованого розміщення статей. Який варіант надійніший та ефективніший? Чи варто надати перевагу біржі з ручним розміщенням статей, чи скористатися автоматизованим сервісом?

Чого не можуть запропонувати автоматизовані біржі посилань?

На перший погляд, послуги автоматизованого сервісу можуть здатися доволі привабливими. Вони обіцяють високу швидкість виконання замовлення та повну прозорість процесу — щоб ви точно розуміли, за що платите. Насправді ж, подібні обіцянки нерідко виявляються черговим маркетинговим трюком. Адже швидкість публікації вашої статті напряму залежить від дій адміністраторів сайтів, які ви обрали для розміщення контенту.

Є й інші важливі нюанси. Наприклад, біржа посилань в Україні ON news, яка працює за принципом ручного розміщення. Вона здобула популярність в українському сегменті інтернету насамперед завдяки оперативності. Текст статті швидко передається адміністратору сайту, і публікація здійснюється у найкоротші терміни.

Індивідуальний підхід та гнучкість

Такі переваги завжди мають значення, і біржі посилань — не виняток. Метод ручного розміщення статей і посилань відкриває ширші можливості, дозволяючи, за потреби, домовитися про додаткові умови, які важливі саме для вашого бізнесу. Наприклад:

прибрати або змінити рекламні позначки в статтях;

оперативно редагувати вже опублікований матеріал;

вибрати зручний час для публікації вашого контенту.

Ручне розміщення статей: швидко й ефективно

Звертаючись до біржі з ручним розміщенням, замовник може бути впевнений, що його матеріал буде опублікований упродовж кількох днів після подання заявки — навіть якщо самої статті ще немає й потрібно її написання.

Окрім того, на швидкість виконання впливає й сам клієнт — зокрема, своєчасна оплата після погодження деталей замовлення.