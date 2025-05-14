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14 мая 2025, 07:12

В Черном и Азовском морях – ни одного вражеского корабля

14 мая 2025, 07:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 14 мая, по состоянию на утро ни одного вражеского корабля не зафиксировано в акватории Черного и Азовского моря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, в Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Ими атакуют цели в Крыму.

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