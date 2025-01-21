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21 января 2025, 12:42

"Национальный кэшбек" дискриминирует мелких предпринимателей Украины, – экономист Олег Гетьман

21 января 2025, 12:42
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фото: tabfin.pp.ua
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Правительственная программа «Национальный кэшбек» не столько стимулирует отечественного производителя, сколько создает дискриминационные условия работы на рынке для мелкого бизнеса

Об этом в издании delo.ua пишет экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"...главная проблема – из программы исключены в качестве продавцов все субъекты предпринимательской деятельности, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, и соответственно сотрудничающие с ними производители. ... В большинстве случаев программа действует через крупные и средние торговые сети, искажая условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже обладают превалирующей рыночной силой", – отмечает эксперт.

По словам Олега Гетьмана, "Национальный кэшбек", хоть и позиционируется как программа по поддержке национального производителя, напротив – искажает конкуренцию и предоставляет неоправданные преимущества крупным торговым сетям в обход интересов малых и микропредпринимателей. Так происходит потому, что по условиям участия в программе, к ней не может присоединиться бизнес, работающий на упрощенной системе налогообложения.

Олег Гетьман настаивает, что такой подход не только несправедлив в отношении мелких предпринимателей, но и является экономически неоправданным и вредным: "В Кабинете Министров в последнее время ширится миф о том, что упрощенная система налогообложения – это "внутренний оффшор". Однако цифры и расчеты опровергают этот миф – ведь по налоговым показателям упрощенная система в большинстве случаев превосходит общую систему".

В подтверждение своих тезисов эксперт приводит объективные расчеты. К примеру он указывает, что в сфере реализации горючего, работающего на общей системе налогообложения, налоги собранные с оборота составили в 2023 году 2,15%, а в продажах техники/электроники в 2023 году – 2,3%. В тот же период плательщики единого налога 3 группы плаят 5%, а с 2025 года – еще и 1% военного сбора.

Олег Гетьман делает вывод, что подходы, примененные правительством в программе "Национальный кэшбек", являются контрпродуктивными и вредными для конкуренции, условий ведения бизнеса и экономики в целом.

Польза для национальной экономики от "Национального кэшбека" оказалась крайне незначительной: "Согласно расчетам Минэкономики – реализация проекта обеспечила в 2024 году рост ВВП на 0,001%", – приводит официальные данные Олег Гетьман.

Такие результаты программы он объясняет очень низким участием национальных производителей в программе – с ее начала к ней присоединились только 1665 производителей и на всех получили менее 400 млн гривен дополнительных поступлений, что является пустяком по сравнению с оборотами тех же компаний.

По мнению эксперта, эффективность "Национального кэшбека" возрастет, если убрать с нее дискриминационные условия.

"Необходимо возвращение в программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые пользуются РРО/ПРРО и имеют желание соблюдать все ее условия. Реализация товаров исключительно со специальным штрих кодом, через РРО/ПРРО, из соответствующего Перечня категорий товаров украинского производства – сделает невозможным существование так называемых "серых схем" и будет способствовать детенизации торговли и усилению конкуренции, что положительно повлияет на восстановление и развитие экономики", – убежден Олег Гетман.

Также он считает, что необходимо увеличить максимальную месячную сумму кэшбека с нынешних 3000 гривен до 6000 – это, по его мнению, будет стимулировать к участию в "Национальном кэшбеке" большее количество потребителей.

Ранее с призывом предоставить возможность малому бизнесу участвовать в программе "Национальный кэшбек" выступили более двух десятков бизнес-ассоциаций Украины.

Национальный кэшбек кэшбек предприниматели бизнес производство
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