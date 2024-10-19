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В пятницу, 18 октября, из российского плена освободили еще 95 украинских военных. Это был 58-й обмен

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются многие украинцы, получившие так называемые "приговоры" судебной системы РФ и "осужденные": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Бойцы защищали Мариуполь, Донетчину, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Многие освобожденные парни имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Отмечается, что в результате работы Координационного штаба по вражеской неволе освободили уже 3767 человек.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны российские оккупанты казнили свыше 100 украинских военных, которые сдавались в плен.