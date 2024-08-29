Россияне запустили ударные дроны по Украине: что известно

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 августа россияне атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 23:00 военные сообщили о движении БПЛА типа "Шахед" на севере Сумщины в западном направлении.

В 23:29 дроны обнаружили на севере Черниговской области, двигаются в юго-западном направлении.

Также беспилотники обнаружили в Сумской области курсом на Полтавскую область.

Кроме того, вражеские объекты двигаются в Николаевской области в северо-западном направлении.

Также дроны двигаются из Херсонской области курсом на север.

С Донетчины ударные БПЛА двигаются в направлении Днепропетровской области.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 00:00 над Украиной кружат от 15 до 20 "Шахедов".

По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью 27 августа РФ нанесла комбинированный, ракетно-дроновый удар по Украине и Киеву в частности. Враг применил ударные БПЛА, баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты. В столице все вражеские цели были сбиты.