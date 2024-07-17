Из российского плена освободили еще 95 украинских военных
Сегодня, 17 июля, прошел очередной обмен пленными. Украина вернула домой еще 95 защитников
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Известно, что среди освобожденных из российского плена защитников – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.
"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Благодарен нашей команде, занимающейся обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 25 июня состоялся обмен пленными. Украина вернула из российского плена еще 90 военных.
Также 28 июня из российского плена удалось вернуть еще 10 граждан Украины.