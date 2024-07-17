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17 июля 2024, 15:25

Из российского плена освободили еще 95 украинских военных

17 июля 2024, 15:25
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Сегодня, 17 июля, прошел очередной обмен пленными. Украина вернула домой еще 95 защитников

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Известно, что среди освобожденных из российского плена защитников – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Благодарен нашей команде, занимающейся обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 июня состоялся обмен пленными. Украина вернула из российского плена еще 90 военных.

Также 28 июня из российского плена удалось вернуть еще 10 граждан Украины.

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