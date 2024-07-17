Из российского плена освободили еще 95 украинских военных

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Известно, что среди освобожденных из российского плена защитников – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Благодарен нашей команде, занимающейся обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 июня состоялся обмен пленными. Украина вернула из российского плена еще 90 военных.

Также 28 июня из российского плена удалось вернуть еще 10 граждан Украины.