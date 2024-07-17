В оккупированном Крыму ввели почасовые отключения света

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Севастопольэнерго".

С сегодняшнего дня, 17 июля, и на неопределенный срок все потребители в Севастополе были поделены на две очереди отключений. Свет в городе будут выключать каждые два часа, продолжительность отключения – также два часа.

Графики отключений будут касаться и других населенных пунктов района, включая Инкерман и Балаклаву.

16 июля из-за масштабного сбоя в работе Ростовской атомной электростанции в РФ начали выключать свет в ряде регионов. Отключения затронули и временно оккупированный украинский Крым.

Представители оккупационной "администрации" полуострова рассказали, что это связано также с поломкой на АЭС и тем, что из-за аномальной жары растет уровень потребления электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце июля ожидается определенное улучшение ситуации в сети и ослабление отключений света для населения. Это связано с выводом по ремонту двух энергоблоков.