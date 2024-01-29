С начала года пожары унесли жизни более 200 украинцев

Фото: ГСЧС

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

"С начала года ликвидировано 3 513 пожаров, 67% из которых произошло в жилом секторе. Погибли 215 человек, пострадали - 144. Только в эти выходные погибли 13 человек", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают помнить о правилах безопасного использования печок, если вы проживаете в частном доме.

Напомним, ранее в Самборе на Львовщине при пожаре и деревянном доме погиб 61-летний дедушка и его двухлетняя внучка. Тело девочки нашли под дедушкой, который, вероятно, накрыл ее собой, пытаясь спасти.