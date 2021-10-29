С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки

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Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, пишет RegioNews.

В частности, с 1 ноября вступают в силу изменения в Правила дорожного движения.

В этой связи должны появиться новые дорожные знаки.

"Появятся новые дорожные знаки жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/електрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие", - отметил Белошицкий.

Также появится новая дорожная разметка.

"Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное. К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная", - сообщил он.

По его словам, изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно: новое определение велосипедной дорожки; понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда; указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения; регламентировано смежный движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости.