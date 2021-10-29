09:02  29 жовтня
В Україні ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
08:06  29 жовтня
На Донбасі збільшилась інтенсивність обстрілів, постраждали троє бійців ООС
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 11:26 497

З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки

29 жовтня 2021, 11:26 497
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Україні з 1 листопада з'являться нові дорожні знаки

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише RegioNews.

Зокрема, з 1 листопада набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху.

У цьому зв'язку мають з'явитися нові дорожні знаки.

"З'являться нові дорожні знаки — житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші", - зазначив Білошицький.

Також з'явиться нова дорожня розмітка.

"Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона", - повідомив він.

За його словами, зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме: нове визначення велосипедної доріжки; поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду; вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху; регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості.

Україна ПДР

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram