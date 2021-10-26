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26 октября 2021, 08:29 1558

В Украине распространяется новая мутация "Дельты": в СНБО назвали города

26 октября 2021, 08:29 1558
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Фото: из открытых источников
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На территории Украины зафиксировали распространение новой мутации коронавирусного штамма "Дельта", который впервые обнаружили в Великобритании

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свободы слова на ICTV".

Наши ученые закончили исследование. Мы имеем подтверждение, что мутация "Дельты", которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны", - сообщил Данилов.

Он отметил, что Украина входит в пик заболеваемости, ближайшие две недели "будут сложными".

Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша Западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - заявил Данилов.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что штамм коронавируса "Дельта", на который в Украине приходится 95% всех выявленных случаев заражений, имеет определенные особенности протекания, а нынешняя волна COVID началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве.

коронавирус СНБО Алексей Данилов штамм Дельта

 
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