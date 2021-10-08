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08 октября 2021, 14:59 9

В Украине хотят дополнить список работников, которые обязательно должны сделать COVID-прививку

08 октября 2021, 14:59 9
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Фото из открытых источников
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В перечне профессий, для которых вакцинация является обязательной, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - отметил он.

Напомним, на днях Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинирование против коронавируса является обязательным. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

коронавирус вакцинация

 
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