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08 жовтня 2021, 14:59 13

В Україні хочуть доповнити список працівників, які обов'язково мають зробити COVID-щеплення

08 жовтня 2021, 14:59 13
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Фото з відкритих джерел
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До переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - зазначив він.

Нагадаємо, днями Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинування проти коронавірусу є обов’язковим. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

коронавірус вакцинація

 
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