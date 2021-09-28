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28 сентября 2021, 14:50 28

В Минобразования рассказали, в каких областях больше всего вакцинированных педагогов

28 сентября 2021, 14:50 28
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Фото из открытых источников
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Сейчас больше всего привитых педагогов от коронавируса в Киеве и восточных областях

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова эфире "Сніданку з 1+1", пишет RegioNews.

По ее словам, на дистанционной форме обучения сейчас находится на четверть меньше школ, чем было на прошлой неделе, когда Украина оказалась в "желтой" зоне. Продолжить очное обучение смогли только те школы, где было 80% вакцинированного педколлектива.

При этом она указала, что больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в восточных областях. Меньше всего - в Винницкой, Одесской области и в западных регионах, где на дистанционке более 40% школ.

"Уровень ответственности наших педагогов очень высок. Мы говорим о тех областях, которые уже достигают уровня более 80% вакцинации, хотя бы одной дозой. Понятно, что если это будет обязательно, то мы обязаны выполнять нормы законодательства", - отметила Рогова.

Согласно последнему решению правительства, в "красной" зоне будут работать детские сады и начальная школа независимо от уровня вакцинации персонала педагогов, хотя ранее предполагалось, что это будет возможным при условии вакцинации 100% персонала.

Напомним, ранее в МОН рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне.

Украина

 
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