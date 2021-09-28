У МОН розповіли, у яких областях найбільше вакцинованих освітян

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Про це розповіла заступник міністра освіти Віра Рогова ефірі "Сніданку з 1+1", пише RegioNews.

За її словами, на дистанційній формі навчання зараз перебуває на чверть менше шкіл, ніж було минулого тижня, коли Україна опинилася в "жовтій" зоні. Продовжити очне навчання змогли тільки ті школи, де було 80% вакцинованого педколективу.

При цьому вона вказала, що найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у східних областях. Найменше - у Вінницькій, Одеській області та в західних регіонах, де на дистанційці понад 40% шкіл.

"Рівень відповідальності наших педагогів дуже високий. Ми говоримо про ті області, які вже досягають рівня понад 80% вакцинації, хоча б однією дозою. Зрозуміло, що якщо це буде обов'язково, то ми зобов'язані виконувати норми законодавства", - зазначила Рогова.

Згідно з останнім рішенням уряду, в "червоній" зоні працюватимуть дитячі садки та початкова школа незалежно від рівня вакцинації персоналу педагогів, хоча раніше передбачалося, що це буде можливим за умови вакцинації 100% персоналу.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні.