Непогода в Украине оставила более 70 населенных пунктов без света
В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на утро 18 сентября, из-за порывов ветра, дождя и грозы обесточен 71 населенный пункт в двух областях:
- Львовская - 65;
- Черниговская - 6.
Отмечается, что сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионах "красной" зоны карантина запретили выключать электроэнергию из-за долгов.
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