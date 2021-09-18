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18 сентября 2021, 10:47 20

Непогода в Украине оставила более 70 населенных пунктов без света

18 сентября 2021, 10:47 20
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Фото: Рixabay
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В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на утро 18 сентября, из-за порывов ветра, дождя и грозы обесточен 71 населенный пункт в двух областях:

  • Львовская - 65;
  • Черниговская - 6.

Отмечается, что сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионах "красной" зоны карантина запретили выключать электроэнергию из-за долгов.

Украина

 
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